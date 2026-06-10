Herido el conductor de un camión tras volcar en la TF-1 a la altura de Güímar

El conductor de un camión ha resultado herido este miércoles tras volcar el vehículo que conducía en la TF-1, a la altura del municipio tinerfeño de Güímar, según ha informado el 112 Canarias.

El accidente se produjo en sentido Santa Cruz de Tenerife y generó importantes complicaciones en la circulación en una de las principales vías de la isla. El hombre fue trasladado a un centro sanitario para recibir asistencia médica después de ser atendido por los recursos de emergencia desplazados hasta la zona.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre el estado del afectado ni sobre las circunstancias concretas en las que se produjo el vuelco del camión.

Corte de tráfico para retirar el vehículo accidentado

El siniestro ha provocado fuertes retenciones de tráfico en la TF-1. Además, las labores de retirada del camión accidentado han obligado a proceder al corte del tráfico en sentido Santa Cruz de Tenerife, según la información facilitada por el 112.

Bomberos, Guardia Civil, Carreteras y SCS en el operativo

En el lugar del accidente han intervenido efectivos de Bomberos, agentes de la Guardia Civil, personal del servicio de Carreteras y recursos del Servicio Canario de la Salud (SCS).

El SCS coordinó el traslado del conductor a un centro sanitario para que pudiera ser atendido tras el vuelco. La Guardia Civil, por su parte, se encargó de la regulación del tráfico y de las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El servicio de Carreteras también fue movilizado para colaborar en la gestión de la vía y en las labores necesarias para recuperar la normalidad en la autopista.

Los conductores que circulen por la zona deben extremar la precaución, seguir las indicaciones de los agentes y consultar el estado del tráfico antes de iniciar el desplazamiento.