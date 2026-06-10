Un ciclista, en estado crítico tras sufrir una caída en San Miguel de Abona
El hombre, de 65 años, fue evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras accidentarse en la zona de Lomo la Hoya
Un ciclista de 65 años se encuentra en estado crítico tras sufrir una caída en la zona de Lomo la Hoya, en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona. El accidente se produjo a primera hora de la tarde de este martes, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
El afectado presentaba diversos traumatismos de pronóstico grave cuando fue asistido por los recursos sanitarios desplazados hasta el lugar. Debido a la gravedad de las lesiones, fue evacuado en helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó en estado crítico.
Intervención del SUC y Atención Primaria
Tras recibirse el aviso, el SUC movilizó medios sanitarios hasta la zona del incidente. También acudió personal de Atención Primaria de San Isidro, que colaboró en la asistencia inicial al ciclista.
Los equipos médicos valoraron al afectado en el lugar y determinaron la necesidad de su traslado urgente por vía aérea al centro hospitalario.
Policía Local en el lugar
En el lugar del incidente también intervinieron agentes de la Policía Local, que colaboraron con el dispositivo de emergencias desplegado en la zona de Lomo la Hoya.
Por el momento, no han trascendido más datos sobre las circunstancias exactas de la caída ni sobre si en el accidente se vio implicado algún otro vehículo.
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