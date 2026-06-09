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Tres heridos en una colisión entre dos vehículos en Garachico

Los afectados, de 67, 50 y 22 años, fueron evacuados con lesiones moderadas al Hospital del Norte tras el siniestro en la TF-373

Urgencias del Hospital del Norte.

Urgencias del Hospital del Norte. / Arturo Jiménez

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Santa Cruz de Tenerife

Tres personas resultaron heridas este martes en una colisión entre dos vehículos registrada en la carretera TF-373, a la altura del kilómetro 10, en el municipio de Garachico.

El accidente se produjo a las 13.58 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se comunicaba que dos automóviles habían colisionado y que varias personas necesitaban asistencia sanitaria en la vía.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a los tres afectados en el lugar. Una mujer de 67 años presentaba diversos traumatismos de carácter moderado y fue trasladada en una ambulancia sanitarizada al Hospital del Norte.

También fueron evacuados al mismo centro hospitalario dos hombres, de 50 y 22 años. El primero presentaba un traumatismo de carácter moderado, mientras que el segundo sufrió varias contusiones, también de pronóstico moderado. Ambos fueron trasladados en una ambulancia de soporte vital básico.

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La Guardia Civil se encargó de asegurar la zona e instruir las diligencias correspondientes. Personal del Servicio de Carreteras intervino para señalizar y despejar la vía tras el accidente.

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