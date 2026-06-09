Tres heridos en una colisión entre dos vehículos en Garachico
Los afectados, de 67, 50 y 22 años, fueron evacuados con lesiones moderadas al Hospital del Norte tras el siniestro en la TF-373
Tres personas resultaron heridas este martes en una colisión entre dos vehículos registrada en la carretera TF-373, a la altura del kilómetro 10, en el municipio de Garachico.
El accidente se produjo a las 13.58 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se comunicaba que dos automóviles habían colisionado y que varias personas necesitaban asistencia sanitaria en la vía.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a los tres afectados en el lugar. Una mujer de 67 años presentaba diversos traumatismos de carácter moderado y fue trasladada en una ambulancia sanitarizada al Hospital del Norte.
También fueron evacuados al mismo centro hospitalario dos hombres, de 50 y 22 años. El primero presentaba un traumatismo de carácter moderado, mientras que el segundo sufrió varias contusiones, también de pronóstico moderado. Ambos fueron trasladados en una ambulancia de soporte vital básico.
La Guardia Civil se encargó de asegurar la zona e instruir las diligencias correspondientes. Personal del Servicio de Carreteras intervino para señalizar y despejar la vía tras el accidente.
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