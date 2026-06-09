La Policía Nacional salva la vida de un hombre con una herida grave en el cuello en Puerto de la Cruz

Agentes de la Policía Nacional salvaron la vida a un hombre en Puerto de la Cruz tras una intervención de urgencia en su domicilio. El varón presentaba una herida grave en el cuello y fue auxiliado por los policías hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de mayo, cuando los agentes realizaban labores de patrullaje y fueron requeridos por un ciudadano en la vía pública. Esta persona explicó a los policías que un amigo le había enviado un mensaje de despedida acompañado de una imagen en la que aparecía tendido en el suelo y ensangrentado.

Ante la gravedad de la situación, los agentes se desplazaron de inmediato hasta la vivienda del afectado. Una vez en el lugar, llamaron a la puerta y escucharon desde el interior quejidos y peticiones de auxilio. Al entender que existía un riesgo evidente para la vida del hombre, decidieron acceder al inmueble derribando la puerta.

Los agentes aplicaron primeros auxilios

Al entrar en la vivienda, los policías localizaron al hombre tendido en el suelo y con una lesión profunda en el cuello. La prioridad fue frenar la pérdida de sangre y mantenerlo con vida hasta la llegada de los recursos sanitarios, que ya habían sido alertados.

Los agentes aplicaron maniobras de primeros auxilios y técnicas de control de hemorragias, una actuación que resultó clave para estabilizar al herido en los primeros minutos.

Traslado urgente al Hospital Universitario de Canarias

A la llegada de los servicios médicos, el hombre presentaba signos compatibles con un shock hipovolémico, un cuadro grave asociado a una importante pérdida de sangre, además de un avanzado estado de hipotermia.

La coordinación entre los agentes y el personal sanitario permitió estabilizar al herido antes de su traslado urgente al Hospital Universitario de Canarias (HUC). Una vez en el centro hospitalario, el varón fue intervenido quirúrgicamente.

Atención ante situaciones de crisis

Este caso pone de relieve la importancia de tomar en serio las señales de alarma y pedir ayuda de forma urgente.

En España existe la Línea 024 de atención a la conducta suicida, un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día. En una emergencia vital inminente, la llamada debe realizarse directamente al 1-1-2.