Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora de la visita del papa León XIV a TenerifeTiempo en TenerifePrevia CB Canarias-BarcelonaSanta Cruz se prepara para la visita de León XIVCambios en el transporte público en Santa CruzCD TenerifeEvitar venta de drogas en Tenerife
instagramlinkedin

Muere un conductor tras circular en sentido contrario y provocar una colisión frontal en Tenerife

La conductora del otro coche implicado sufrió lesiones de carácter moderado durante la noche del lunes

Accidente mortal en la vía Tejina Tacoronte

Accidente mortal en la vía Tejina Tacoronte / El Día

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de 60 años de edad falleció en Tenerife en una colisión frontal después de que presuntamente invadiera el carril contrario y circulara sin cinturón de seguridad.

Los hechos ocurrieron durante la noche del lunes en el municipio de La Laguna y la mujer que circulaba en el otro vehículo, de 58 años, sufrió heridas de carácter moderado.

El siniestro vial se produjo en la carretera general que enlaza Tejina con Tacoronte (TF-16), a la altura de la depuradora de aguas de Valle de Guerra.

De noche

A las 23:30 horas, un Renault Clío y un Opel Astra chocaron, después de que el conductor de 60 años invadiera el carril contrario por circunstancias que todavía se desconocen.

La sala operativa del 1-1-2 movilizó a policías locales de La Laguna, tres dotaciones de los Bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de San Benito, así como a personal sanitario de dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Debido a las características del suceso, el médico forense supuestamente ordenó la realización de pruebas a la víctima mortal para saber si circulaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas.

Noticias relacionadas

Y agentes del Equipo de Atestados de la Policía Local de La Laguna realizarán el informe que se remitirá a la autoridad judicial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents