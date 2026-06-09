Muere un conductor tras circular en sentido contrario y provocar una colisión frontal en Tenerife
La conductora del otro coche implicado sufrió lesiones de carácter moderado durante la noche del lunes
Un hombre de 60 años de edad falleció en Tenerife en una colisión frontal después de que presuntamente invadiera el carril contrario y circulara sin cinturón de seguridad.
Los hechos ocurrieron durante la noche del lunes en el municipio de La Laguna y la mujer que circulaba en el otro vehículo, de 58 años, sufrió heridas de carácter moderado.
El siniestro vial se produjo en la carretera general que enlaza Tejina con Tacoronte (TF-16), a la altura de la depuradora de aguas de Valle de Guerra.
De noche
A las 23:30 horas, un Renault Clío y un Opel Astra chocaron, después de que el conductor de 60 años invadiera el carril contrario por circunstancias que todavía se desconocen.
La sala operativa del 1-1-2 movilizó a policías locales de La Laguna, tres dotaciones de los Bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de San Benito, así como a personal sanitario de dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Debido a las características del suceso, el médico forense supuestamente ordenó la realización de pruebas a la víctima mortal para saber si circulaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas.
Y agentes del Equipo de Atestados de la Policía Local de La Laguna realizarán el informe que se remitirá a la autoridad judicial.
- La Aemet advierte de un nuevo aviso amarillo este lunes en Tenerife: los vientos darán paso a los fenómenos costeros adversos
- Un buceador, arrollado por una embarcación de recreo en Tenerife
- Seis heridos leves tras descarrilar un tranvía en Taco al chocar con una grúa
- El jugador de La Laguna Tenerife, Patty Mills, se inspiró en el pueblo guanche para liderar la victoria ante el Real Madrid
- Dos creadores de contenido de Tenerife lanzan junto a una cafetería de La Laguna el bocadillo que promete arrasar este verano
- Detenido un hombre por agredir a su madre y al perro de un familiar en Tenerife
- Pétalos y arena para una festividad con siglos de historia: el Corpus Christi de La Laguna despliega más de sesenta alfombras por distintos puntos de la ciudad
- Santa Cruz de Tenerife dicta un bando por la visita del papa León XIV: recorrido, movilidad y recomendaciones