Muere un conductor tras circular en sentido contrario y provocar una colisión frontal en Tenerife

Un hombre de 60 años de edad falleció en Tenerife en una colisión frontal después de que presuntamente invadiera el carril contrario y circulara sin cinturón de seguridad.

Los hechos ocurrieron durante la noche del lunes en el municipio de La Laguna y la mujer que circulaba en el otro vehículo, de 58 años, sufrió heridas de carácter moderado.

El siniestro vial se produjo en la carretera general que enlaza Tejina con Tacoronte (TF-16), a la altura de la depuradora de aguas de Valle de Guerra.

De noche

A las 23:30 horas, un Renault Clío y un Opel Astra chocaron, después de que el conductor de 60 años invadiera el carril contrario por circunstancias que todavía se desconocen.

La sala operativa del 1-1-2 movilizó a policías locales de La Laguna, tres dotaciones de los Bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de San Benito, así como a personal sanitario de dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Debido a las características del suceso, el médico forense supuestamente ordenó la realización de pruebas a la víctima mortal para saber si circulaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas.

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Y agentes del Equipo de Atestados de la Policía Local de La Laguna realizarán el informe que se remitirá a la autoridad judicial.