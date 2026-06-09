Enfrentamientos para evitar la venta de drogas en zonas comunes de centros comerciales de Tenerife

Una empresa de seguridad privada contratada por una comunidad de propietarios trata de erradicar la presencia de supuestos vendedores de drogas en pasillos y otras zonas comunes del interior de unos conocidos centros comerciales de Tenerife.

Los problemas se ha registrado en Verónicas, una de las principales zonas de ocio nocturno de Playa de las Américas (Arona) y del Sur de Tenerife.

Desde hace unos meses, vigilantes de seguridad tratan de impedir que algunas personas supuestamente se dediquen a la distribución de sustancias estupefacientes en el interior de las citadas edificaciones.

En redes sociales

Esa circunstancia ha provocado diferentes enfrentamientos y reyertas entre empleados de dicha mercantil de seguridad privada y quienes supuestamente realizan la mencionada actividad delictiva.

Estas últimas personas se han rebelado contra su expulsión hacia la vía pública. Y por esa razón se han producido los altercados. Algunos de esos episodios han sido grabados en vídeo y subidos a las redes sociales.

Cabe recordar que en las calles, paseos y aceras próximos ya deben intervenir los cuerpos de seguridad, tanto la Policía Local de Arona como la Policía Nacional, para prevenir o responder ante cualquier episodio de transacción de droga.

Áreas de paso

La implantación de las nuevas normas por parte de la comunidad de propietarios se debe a que, durante muchos años, algunos vendedores de droga al menudeo se apostaban en subterráneos o en las vías de paso entre la Avenida Rafael Puig y el paseo litoral Francisco Andrade Fumero.

Esta realidad es conocida por policías locales de Arona y por policías nacionales de la Comisaría del Sur.

Y a estos supuestos distribuidores en los espacios más próximos a los locales de ocio nocturno se unen otros que actúan en la vía pública. En algunos de estos últimos casos tratan de disimular su verdadera actividad ilícita con la apariencia de que son vendedores ambulantes.

Precauciones

En este último caso, varios de ellos toman muchas precauciones para evitar la acción policial. Uno de los implicados capta a los potenciales consumidores de droga, mientras que otro compinche, que está situado en otro lugar, le facilita la sustancia que busca.

Cabe recordar que, a pesar de que los centros comerciales Verónicas son muy conocidos por su importante actividad de ocio nocturno en horas nocturnas y de madrugada, en dichos edificios funcionan otro tipo de negocios, como supermercados, tiendas o restaurantes, por ejemplo. Y todos los empresarios se ven afectados supuestamente por las actividades delictivas de personas ajenas a la comunidad.

Cierre al tráfico

Para evitar que las reyertas multitudinarias provoquen daños materiales en los vehículos aparcados en las inmediaciones de Verónicas, desde el Ayuntamiento se planteó cerrar al tráfico la vía de servicio paralela a la Avenida Rafael Puig en horas nocturnas.

Sin embargo, empresarios de la zona han pedido evitar la aplicación de esa medida, ya que han señalado que la inmensa mayoría de estos automóviles pertenecen a propietarios de negocios o trabajadores de los establecimientos de dichos centros comerciales.

Homicidio

Cabe recordar que el pasado 28 de mayo un joven británico agredió a un hombre de 37 años durante una reyerta en las inmediaciones de Verónicas y la víctima falleció.

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Este episodio violento nada tiene que ver con los enfrentamientos entre personal de seguridad privada y supuestos vendedores de drogas.