Dos afectados, uno en estado crítico, tras producirse un incendio en una vivienda en El Sobradillo

Dos hombres resultaron afectados este lunes por la noche tras declararse un incendio en una vivienda de El Sobradillo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Uno de ellos fue evacuado en estado crítico al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, mientras que el segundo fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias con lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 1-1-2 Canarias, el fuego se produjo sobre las 20:14 horas en una casa situada en la calle El Sorondongo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Tenerife, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), agentes de la Policía Local y miembros de la Policía Nacional.

Los bomberos rescataron a dos ocupantes

Los efectivos de Bomberos de Tenerife accedieron a la vivienda afectada y rescataron a dos ocupantes que se encontraban en el interior del inmueble. Tras la intervención inicial, procedieron a extinguir las llamas y a ventilar la casa para eliminar el humo acumulado.

La presencia de humo en espacios cerrados es uno de los principales riesgos en los incendios domésticos, ya que puede provocar intoxicaciones graves incluso cuando las quemaduras no son extensas.

Uno de los afectados, en estado crítico

El personal del SUC atendió a los dos hombres rescatados. Uno de ellos presentaba quemaduras e intoxicación por inhalación de humo, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde ingresó en estado crítico.

El segundo afectado presentaba, en el momento inicial, intoxicación por inhalación de humo y quemaduras de carácter moderado, salvo complicaciones. Fue evacuado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre la evolución de los dos afectados ni sobre el origen del incendio.

Diligencias de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife colaboraron con el resto de los recursos de emergencia durante la intervención.

La Policía Nacional también se personó en la vivienda y se encargó de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.

En caso de incendio, los servicios de emergencia recomiendan llamar de inmediato al 1-1-2, facilitar la dirección exacta e indicar si hay personas atrapadas o heridas.