Seis heridos leves tras descarrilar un tranvía en Taco al chocar con una grúa

Un tranvía ha descarrilado tras colisionar con un turismo en la zona de Taco, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. El accidente se produjo en la rotonda situada pasado el puente de la antigua PepsiCola, según la información inicial facilitada sobre el incidente.

El balance actualizado apunta a seis personas heridas leves, que fueron trasladadas al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria (HUNSC). Además, según la información recabada, el conductor de la grúa dio positivo en el drogotest practicado tras el siniestro.

Choque de una grúa con un tranvía en Taco / Policía Local

Tras el aviso, fueron activados los bomberos, al confirmarse que el tranvía se había salido de la vía como consecuencia del impacto. También se desplazaron al lugar patrullas policiales, motoristas y ambulancias para atender a los afectados, ordenar la circulación en la zona y facilitar la retirada del vehículo implicado.

Retrasos y servicio parcial en la Línea 1

El accidente está ocasionando retrasos en la Línea 1 del Tranvía, según ha informado Metrotenerife a través de sus redes sociales.

La compañía mantiene el servicio únicamente entre Trinidad y Taco, por un lado, y entre el Intercambiador y Chimisay, por otro. Sin embargo, el tramo comprendido entre Taco y Chimisay permanece por ahora fuera de servicio.

Los usuarios deben consultar los canales oficiales de Metrotenerife para conocer la evolución de la incidencia, posibles cambios en las frecuencias o la recuperación progresiva del recorrido completo.