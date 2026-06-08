Una mujer resulta herida tras sufrir una caída durante una visita al Teide
La víctima presentaba diversos traumatismos de carácter moderado
Una mujer de 63 años fue trasladada este lunes al Hospital Universitario Hospiten Bellevue tras sufrir una caída durante una visita a los Roques de García, en el Parque Nacional del Teide, en La Orotava.
El incidente se produjo a las 15.32 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se solicitaba asistencia sanitaria para la afectada.
El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de efectivos de Cruz Roja Española.
El personal sanitario valoró y asistió a la mujer, que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado en el momento inicial de la intervención. Posteriormente fue trasladada a la base de Cruz Roja en el Parque Nacional del Teide para recibir medicación y, a continuación, evacuada al centro hospitalario.
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