Un motorista resulta herido en un accidente en la TF-5
El joven, de 27 años, fue asistido por el Servicio de Urgencias Canario y trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria con lesiones moderadas
Un motorista de 27 años ha resultado herido este lunes tras sufrir un accidente de tráfico en la TF-5, en sentido descendente, a la altura de El Mayorazgo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
El siniestro se produjo a las 07.54 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta por un accidente en el que un motorista precisaba asistencia sanitaria.
El 1-1-2 activó de inmediato los recursos de emergencia. Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado, que en el momento inicial presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, y lo trasladó en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Guardia Civil, bomberos y carreteras en el operativo
En el dispositivo participaron también efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, agentes de la Guardia Civil y personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife.
La Guardia Civil reguló el tráfico en la vía, donde se registraron varios accidentes durante la mañana, y realizó el atestado correspondiente. Los bomberos colaboraron con el resto de recursos de emergencias, mientras que Conservación de Carreteras intervino para garantizar la seguridad de la calzada.
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