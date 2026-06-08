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Un motorista resulta herido en un accidente en la TF-5

El joven, de 27 años, fue asistido por el Servicio de Urgencias Canario y trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria con lesiones moderadas

Personal del CECOES 112

Personal del CECOES 112 / E.D.

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

Un motorista de 27 años ha resultado herido este lunes tras sufrir un accidente de tráfico en la TF-5, en sentido descendente, a la altura de El Mayorazgo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

El siniestro se produjo a las 07.54 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta por un accidente en el que un motorista precisaba asistencia sanitaria.

El 1-1-2 activó de inmediato los recursos de emergencia. Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado, que en el momento inicial presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, y lo trasladó en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Guardia Civil, bomberos y carreteras en el operativo

En el dispositivo participaron también efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, agentes de la Guardia Civil y personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife.

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La Guardia Civil reguló el tráfico en la vía, donde se registraron varios accidentes durante la mañana, y realizó el atestado correspondiente. Los bomberos colaboraron con el resto de recursos de emergencias, mientras que Conservación de Carreteras intervino para garantizar la seguridad de la calzada.

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