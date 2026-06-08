Investigan en Tenerife el incendio que calcinó dos coches en la madrugada de este lunes

Las fuerzas de seguridad investigan las causas del incendio que dejó dos coches calcinados durante la madrugada de este lunes en Tenerife.

En el suceso intervinieron bomberos del Consorcio de Tenerife para sofocar el fuego, que también provocó daños materiales en un tercer vehículo, en el término municipal de La Laguna.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 3:30 horas en las inmediaciones de las viviendas sociales de Patrona de Canarias, cerca del Camino de Las Mantecas y de las vías del tranvía.

Coches aparcados

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno canario activó a bomberos destinados en el parque de San Benito para que apagaran el fuego que afectaba a varios coches que estaban aparcados.

Al llegar, los citados profesionales comprobaron que dos de los turismos ya estaban calcinados, mientras que otro tenía daños. Ante esa circunstancia, los bomberos se concentraron en evitar que las llamas se extendieran a otros vehículos estacionados en la vía pública.

Hasta el citado enclave también acudieron agentes de la Policía Local de La Laguna, patrullas de la Policía Nacional y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Noticias relacionadas

Agentes de la Brigada de Policía Científica de la Comisaría de La Laguna analizan las circunstancias en las que comenzó el incendio e intentan determinar si fue intencionado o no.