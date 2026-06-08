Detenido un hombre por agredir a su madre y al perro de un familiar en Tenerife

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detuvieron en la mañana de este domingo a un hombre de 63 años acusado de agredir a su madre, de 86 años, y al perro de un familiar en una vivienda situada en la zona de Los Gladiolos, en la capital tinerfeña.

La mujer fue evacuada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria (HUNSC) debido a las lesiones sufridas, mientras que el animal tuvo que ser trasladado de urgencia a una clínica veterinaria, donde quedó ingresado en estado grave.

Según la información facilitada por la Policía Local, el detenido, identificado como J.F.M.M., reconoció los hechos ante los agentes desplazados al domicilio.

Aviso por un posible caso de violencia doméstica

La intervención se inició en torno al mediodía, cuando la Sala de Comunicaciones de la Policía Local activó una dotación por un posible caso de violencia doméstica.

Al llegar a la vivienda, los agentes encontraron a la mujer tendida en el suelo y sin poder moverse. En el interior del domicilio se encontraba también otro familiar, quien relató a los policías que el detenido presuntamente solía proferir amenazas de muerte y que incluso había advertido de que iba a hacer daño al perro.

Durante la inspección del domicilio, los agentes localizaron al animal inmóvil y con numerosos restos de sangre. De acuerdo con la información policial, el perro habría sido golpeado con una mancuerna, objeto que fue encontrado con restos de sangre.

Detención y traslado de los afectados

El detenido se personó posteriormente en la vivienda y, tras reconocer la agresión al animal, fue arrestado por los agentes y trasladado a un centro de salud próximo.

Los policías solicitaron asistencia sanitaria para la mujer, que fue atendida en el domicilio antes de ser derivada al HUNSC para la realización de distintas pruebas médicas. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el alcance concreto de sus lesiones ni sobre su evolución clínica.

En cuanto al perro, la Policía Local contó con el apoyo de miembros de la agrupación de voluntariado de Protección Civil, que colaboraron en su traslado urgente a una clínica veterinaria debido a la gravedad de su estado.

Diligencias ante la autoridad judicial

La Policía Local informó de que las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la autoridad judicial correspondiente. El procedimiento continuará ahora con la tramitación de las diligencias y la valoración de los hechos por parte del órgano competente.

El caso reúne dos ámbitos especialmente sensibles: la violencia en el entorno familiar y el presunto maltrato animal. En situaciones de riesgo, amenazas o agresiones dentro del hogar, las autoridades recomiendan llamar al 1-1-2 o contactar con los cuerpos policiales, especialmente cuando las posibles víctimas son personas mayores o dependientes.