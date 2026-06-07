Dos niños menores de edad resultan heridos en sendos accidentes en el sur de Tenerife

Un niño de 8 años ha resultado herido de carácter moderado en un atropello ocurrido en Adeje, en el sur de Tenerife, ha informado este domingo el Centro Coordinador de Emergencias 112.

El accidente se produjo a las 20.15 horas del sábado en la avenida Barranco de Las Torres y el niño sufrió policontusiones de carácter moderado.

Fue trasladado en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario al Hospital del Sur, que también atendió en el lugar a la conductora del vehículo, informa Efe.

Un menor choca con su bicicleta contra un coche en Arona

Un niño de 10 años ha resultado herido de carácter moderado al colisionar su bicicleta con un turismo en Arona (Tenerife), señala el Cecoes.

Los hechos se han producido a las 20.42 horas de este sábado, en la Avenida El Palm-Mar del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el menor presentaba policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital del Sur.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que realizaron el atestado correspondiente, recoge Europa Press de fuentes del 112.