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Un hombre de 32 años fallece tras un accidente de tráfico y caerse por un barranco en La Palma

El varón logró salir por sus propios medios del vehículo siniestrado, pero su situación se agravó al precipitarse por un desnivel de unos 10 metros de altura en la capital palmera

Una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario en una imagen de archivo.

Una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario en una imagen de archivo. / Cedida

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de 32 años perdió la vida en la noche de ayer sábado después de verse implicado en un accidente de tráfico ocurrido en la Vía Exterior, dentro del término municipal de Santa Cruz de La Palma.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió la alerta del incidente a las 23.38 horas.

Salida de vía y vuelco del vehículo

La alerta recibida por el 1-1-2 indicaba que un vehículo se había salido de la carretera y posteriormente había volcado. Aunque el conductor logró abandonar el automóvil por sus propios medios tras el accidente, la situación se complicó poco después.

De acuerdo con la información facilitada por los servicios de emergencia, el afectado se encontraba deambulando por la zona cuando cayó por un barranco de aproximadamente diez metros de altura, sufriendo heridas de extrema gravedad.

Falleció en el hospital debido a la gravedad de las lesiones

Una vez estabilizado en el lugar del incidente, el hombre fue evacuado en estado crítico a un centro hospitalario en una ambulancia sanitarizada, acompañado por un médico de Atención Primaria.

Los sanitarios constataron que presentaba politraumatismos de carácter grave, consecuencia tanto del accidente de tráfico como de la posterior caída. Pese a los esfuerzos realizados por los profesionales sanitarios, el paciente falleció posteriormente debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Amplio despliegue de recursos de emergencia

Tras recibir el aviso, el CECOES activó de manera inmediata a los distintos recursos de emergencia y seguridad. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), con una ambulancia sanitarizada, así como personal médico y de enfermería del centro de salud de Santa Cruz de La Palma.

También participaron en el operativo los Bomberos de La Palma, agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local. Asimismo, acudieron miembros de Protección Civil y personal encargado de la vigilancia y control de los túneles de la vía.

Los bomberos realizaron las labores de rescate del afectado y su traslado hasta la ambulancia del SUC para recibir atención sanitaria urgente.

Investigación abierta para esclarecer las circunstancias

La Guardia Civil se encargó de instruir el correspondiente atestado para determinar las circunstancias exactas del accidente. Por su parte, la Policía Nacional asumió las diligencias judiciales relacionadas con el fallecimiento, mientras que la Policía Local colaboró en las tareas de apoyo y coordinación del dispositivo desplegado.

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Las autoridades continúan recopilando información sobre el siniestro para esclarecer todos los detalles de lo ocurrido.

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