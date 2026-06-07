El helicóptero del GES rescata a una mujer en el Parque Nacional del Teide

Una mujer de 67 años ha tenido que ser rescatada por el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) al sufrir mal de altura en el Parque Nacional del Teide, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 13:10 horas de este domingo y hasta la zona se trasladó el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja que se encargó de la asistencia sanitaria inicial hasta la llegada del helicóptero de rescate.

Seguidamente el helicóptero del GES evacuó a la afectada hasta la helisuperficie de La Guancha donde les esperaba una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), comprobando en tierra el personal sanitario que la mujer presentaba mal de altura y sufría un síncope del que se recupera, aunque fue trasladada en ambulancia al Hospital del Norte.

En la resolución de los hechos también colaboraron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, así como Guardas rurales Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.