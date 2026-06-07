Un buceador, arrollado por una embarcación de recreo en Tenerife

Un buceador de 30 años se encuentra en estado grave tras ser golpeado por una embarcación de recreo en el puerto de Radazul, en El Rosario.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, poco antes de las 19:00 horas se recibió el aviso de que un buceador que estaba pescando en la zona había sido arrollado por una embarcación de recreo y había podido alcanzar el espigón a nado.

Unos bañistas que se encontraban en la zona le prestaron asistencia y con ayuda de una moto acuática lo llevaron hasta el pantalán, donde ya se encontraban los bomberos que se encargaron de su rescate y de trasladarlo hasta el recurso sanitario.

El equipo de las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se encargó de su asistencia y estabilización para su traslado urgente al Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó en estado crítico.

Patrullas de la Guardia Civil y Policía Local de Santa Cruz escoltaron a la ambulancia hasta el centro hospitalario, mientras que agentes policiales instruyeron las diligencias correspondientes.