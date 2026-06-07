Dos apuñalados en una noche negra en Canarias

Dos hombres fueron apuñalados en dos altercados diferentes en Las Palmas de Gran Canaria, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Las víctimas presentan cortes en una oreja y un brazo, respectivamente, y tuvieron que ser evacuadas a los hospitales Doctor Negrín e Insular. La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones y trata de localizar a los autores.

El primer apuñalamiento tuvo lugar en la cafetería de una gasolinera en la carretera Nueva de San Lorenzo, en Tamaraceite. Al filo de las 21.45 horas, un hombre se abalanzó sobre otro tras una discusión y le clavó un cuchillo en una oreja, causándole un corte que provocó que los servicios de emergencia lo trasladaran al Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria.

Los primeros en llegar al bar, tras las llamadas de alerta de los testigos, fueron agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, que activaron a las ambulancias para que asistiesen a la víctima. El autor del acuchillamiento ya había huido del enclave, pero quedó grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento y está identificado, aunque todavía no detenido. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y trata de aclarar si víctima y agresor se conocían, la relación que había entre ellos y el móvil del ataque.

En una discoteca de Guanarteme

La segunda agresión con arma blanca sucedió ya de madrugada en una discoteca de la calle Fernando Guanarteme. Varios testigos dieron aviso a la Policía Local y la Policía Nacional después de que, al menos, dos hombres apuñalaran a otro. Cuando los servicios de emergencia llegaron se encontraron a la víctima consciente con varias cuchilladas en el brazo derecho y la trasladaron al Hospital Insular.

La Policía busca, gracias a las declaraciones de los testigos, a dos individuos como presuntos autores de este ataque. En el momento de escribir estas líneas, todavía no habían sido identificados.

Paliza a un joven en la zona de Santa Catalina

Los dos apuñalamientos no fueron las únicas agresiones en la noche del sábado en Las Palmas de Gran Canaria. La Policía Local capitalina ha detenido a cuatro personas, dos de ellas menores de edad, por su presunta participación en una violenta agresión ocurrida durante la madrugada de este domingo en las inmediaciones del parque Santa Catalina. La investigación por la paliza que recibió un varón permanece abierta para identificar y localizar al resto de implicados, que podrían rondar la decena.

Los hechos se produjeron alrededor de las 5:15 horas. Una joven de 18 años solicitó ayuda a una patrulla policial que realizaba labores de vigilancia ciudadana en la calle León y Castillo, a la altura del número 431. Junto a ella se encontraba su pareja, tendida en el suelo e inconsciente.

La víctima presentaba heridas de gravedad

Según la información facilitada por la Policía Local, el joven sangraba por la cabeza y presentaba una importante inflamación en el rostro como consecuencia de los golpes recibidos durante la agresión.

La joven explicó a los agentes que un grupo formado por aproximadamente diez individuos había atacado a su novio y posteriormente había abandonado la zona en dirección a la calle Franchy Roca. Durante el ataque, aseguró haber escuchado cómo uno de los participantes se dirigía a otro por su nombre, lo que podría resultar relevante para la investigación policial.

Una ambulancia evacuó a la víctima al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde ingresó en estado grave para recibir atención médica especializada.

La Policía mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente lo sucedido y determinar las responsabilidades de todos los participantes en la agresión.