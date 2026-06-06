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Un vehículo se incendia en el sur de Tenerife

Los hechos ocurrieron en Playa Paraíso

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El Día

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Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Un vehículo se ha incendiado este sábado en Playa Paraíso, en Costa Adeje. Los hechos ocurrieron en la avenida que enlaza la carretera de El Puertito de Adeje con Playa Paraíso.

Mientras circulaba, una conductora sufrió un conato en el motor de su Mercedes.

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En el lugar intervinieron policías locales.

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