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Un motorista de 73 años, en estado grave tras chocar frontalmente contra un vehículo en Tenerife

El afectado tuvo que ser evacuado por el helicóptero del SUC

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

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Efe

Santa Cruz de Tenerife

Un helicóptero del Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha evacuado este sábado en Tenerife a un motorista que se había accidentado y resultó herido de carácter grave, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112.

El motorista, de 73 años, chocó frontalmente contra un coche, en un accidente que ha tenido lugar a las 11:37 horas en el kilómetro 71 de la carretera TF-21, en el municipio de Vilaflor.

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Al lugar fue enviada una ambulancia del SUC, cuyo personal prestó asistencia al motorista hasta la llegada del equipo médico del helicóptero, que lo estabilizó antes de su traslado al Hospital Universitario de Canarias (HUC).

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