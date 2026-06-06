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Incendio en una vivienda en Güímar

El fuego se originó en un inmueble abandonado

Sala de Bomberos de Tenerife

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Una vivienda se ha incendiado este sábado, 6 de junio, en Güímar, según informa el medio VT Noticias Locales de Güímar.

Al parecer, el fuego se originó en una casa abandonada en la carretera del Puertito.

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En el dispositivo desplegado participan Bomberos de Tenerife y Policía Local.

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