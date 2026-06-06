Herida al sufrir una atropello en Tenerife
La mujer sufrió diversos traumatismos de carácter moderado
Una mujer, de 41 años, ha resultado herida de carácter moderado tras ser atropellada por un turismo cuando circulaba con su patinete en una calle de Adeje, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Los hechos han ocurrido a las 01.50 horas de este sábado en la Avenida de Los Pueblos del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que la afectada presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur.
En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que realizó el atestado correspondiente.
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