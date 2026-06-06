Un empresario de Tenerife sufre dos incendios en un piso y una terraza en apenas seis días

Integrantes de la Policía Nacional investigan los incendios que un empresario del sur de Tenerife sufrió en dos de sus propiedades con apenas seis días de diferencia.

El pasado 19 de abril se produjo el fuego que afectó a una vivienda en la zona turística. Y el 25 de dicho mes las llamas arrasaron la terraza que el mencionado inversor tenía en la zona de El Beril, a escasos metros de la Playa del Duque, en Costa Adeje.

Cuando ha transcurrido un mes y medio desde que tuvieron lugar ambos sucesos, los investigadores del cuerpo de seguridad tratan de determinar si ambos casos tienen alguna relación entre sí o si se trata de algún tipo de posible advertencia contra el dueño de ambos recintos.

Hombre de negocios

La víctima es un hombre de negocios, con centenares de empleados y que destaca en las zonas turísticas de Costa Adeje y Playa de las Américas por su oferta en el ámbito de la restauración.

Y, además, según las fuentes consultadas, se halla en pleno proceso de expansión de su actividad empresarial en diferentes ámbitos.

También ha adquirido y explota locales comerciales en los centros comerciales Verónicas, uno de los principales enclaves del ocio nocturno orientado a turistas del sur de la Isla.

Playa del Duque

Durante la madrugada del pasado 25 de abril, junto al paseo litoral de Costa Adeje y a pocos metros de la Playa del Duque norte (arena negra) se registró el incendio que arrasó el mencionado local de gastronomía y copas.

Las llamas destruyeron por completo la estructura metálica y de madera que conformaba el establecimiento, que se creó sobre una zona ajardinada en El Beril.

El fuego se detectó poco después de las cuatro de la madrugada del último sábado de abril y poco después la sala operativa del 1-1-2 activó a diversos recursos de seguridad y emergencias.

Indagaciones

Hasta el mencionado enclave acudieron bomberos del Consorcio de Tenerife destinados en el parque de Guía de Isora, así como policías locales de Adeje y patrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de la Comisaría del Sur.

Debido a las características del suceso, días después del aparatoso incendio, agentes de la Brigada de Policía Científica accedieron al lugar y realizaron la inspección técnico ocular de la terraza, a la vez que recogieron diversas muestras para proceder a su estudio y así poder determinar el origen de las llamas.

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En el transcurso del suceso no hubo personas heridas, según la información divulgada en su momento por el Consorcio de Bomberos de Tenerife.