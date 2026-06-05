Prisión para 'El Conejero', presunto autor de la muerte del empresario de Zumilandia, Vicente Reyes
El investigado está acusado de asesinato y robo con violencia al dueño del local de Schamman, fallecido tras ser apuñalado cuando salía de su negocio en la noche del pasado 15 de marzo
La autoridad judicial responsable de la Plaza Nº7 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Cristo Jesús A. C., alias 'El Conejero', investigado por la muerte del propietario del bar Zumolandia, Vicente Reyes, ubicado en el barrio de Schamann, ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El órgano judicial que ha decretado cárcel para el presunto asesino de Reyes, es el que estaba de guardia en el momento de los hechos.
La decisión se produce tras la puesta a disposición judicial del detenido este 5 de junio, en el marco de la investigación abierta por el atraco y apuñalamiento ocurrido en la noche del pasado 15 de marzo en el barrio de Schamman, cuando el empresario había cerrado su negocio y fue abordado en su vehículo.
Investigado por asesinato y robo con violencia
Según la información facilitada por el TSJC, al investigado se le atribuyen los delitos de asesinato y robo con violencia, ambos en concurso.
Agentes de la Policía Nacional pertenecientes al Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, arrestaron el pasado 3 de junio a 'El Conejero' en una infravivienda en la que residía en Las Rehoyas. La investigación se desarrolla en el marco de la Operación ZUMO que lleva a cabo el citado cuerpo policial.
La causa continúa bajo investigación judicial con el objetivo de esclarecer completamente las circunstancias de los hechos y determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse del caso. Se ha declarado el secreto del sumario.
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