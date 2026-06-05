Detenido un hombre en Granadilla por un presunto delito de violencia de género

Agentes de la Policía Autonómica-Cuerpo General de la Policía Canaria han detenido a un hombre de 37 años como presunto autor de un delito de violencia de género en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona.

La actuación policial se inició después de que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibiera una alerta sobre un posible episodio de violencia machista. Tras esa comunicación, efectivos de la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI) se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos.

Una vez en la zona, los agentes realizaron las comprobaciones correspondientes y llevaron a cabo las actuaciones policiales necesarias para esclarecer lo ocurrido. Después de recabar los indicios necesarios, procedieron a la detención del presunto autor.

Intervención de la Unidad de Prevención e Intervención

La detención fue realizada por agentes de la UPRI, unidad integrada en el Cuerpo General de la Policía Canaria. Este cuerpo autonómico desarrolla funciones de seguridad y apoyo en distintos ámbitos, en coordinación con otros servicios públicos y cuerpos policiales.