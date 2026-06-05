Detenido un hombre en Granadilla por un presunto delito de violencia de género
La Policía Canaria arrestó al varón, de 37 años, tras recibir una alerta del CECOES 1-1-2 sobre un posible episodio de violencia machista
Agentes de la Policía Autonómica-Cuerpo General de la Policía Canaria han detenido a un hombre de 37 años como presunto autor de un delito de violencia de género en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona.
La actuación policial se inició después de que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibiera una alerta sobre un posible episodio de violencia machista. Tras esa comunicación, efectivos de la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI) se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos.
Una vez en la zona, los agentes realizaron las comprobaciones correspondientes y llevaron a cabo las actuaciones policiales necesarias para esclarecer lo ocurrido. Después de recabar los indicios necesarios, procedieron a la detención del presunto autor.
Intervención de la Unidad de Prevención e Intervención
La detención fue realizada por agentes de la UPRI, unidad integrada en el Cuerpo General de la Policía Canaria. Este cuerpo autonómico desarrolla funciones de seguridad y apoyo en distintos ámbitos, en coordinación con otros servicios públicos y cuerpos policiales.
- Aterrizaje de emergencia de una avioneta en Tenerife
- El papa León XIV modifica su ruta de entrada a La Laguna por motivos de seguridad
- Adiós a la cartera tradicional: la UE cambia las normas y los tinerfeños podrán llevar toda la documentación oficial en el móvil a partir de 2027
- Cambios en el subsidio para mayores de 52 años: el Supremo obliga al SEPE a cambiar el criterio sobre los pensionistas que pueden cobrar la ayuda
- Bienvenida al verano 2026 en Santa Cruz de Tenerife: conoce los horarios y actuaciones para que no te pierdas nada de esta fiesta de blanco
- El Bar Arure en Santa Cruz de Tenerife: medio siglo preparando los mejores bocadillos de pata
- Hacienda y el Banco de España lo avisan: multas y vigilancia de la AGencia Tributaria si sacas o ingresas estas cantidades de dinero del cajero
- Lluvia de euros en Tenerife: más de 1,3 millones de la Primitiva tocan en La Laguna