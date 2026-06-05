Aparece el cadáver de un hombre flotando en la costa de El Rosario, en Tenerife
El cuerpo sin vida de un varón de 42 años fue recuperado del agua en la tarde del jueves en la zona de Boca Cangrejo
Un hombre de 42 años falleció en la tarde de ayer jueves, 4 de junio, después de ser localizado flotando en el mar en la zona de Boca Cangrejo, en el municipio tinerfeño de El Rosario, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo alrededor de las 19:20 horas, momento en el que el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que varias personas habían sacado del agua a un varón que se encontraba flotando boca abajo cerca de la costa.
Recursos de emergencias activados
Tras recibir el aviso, el CECOES activó de forma inmediata a los distintos recursos de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), en una ambulancia de soporte vital básico y una ambulancia medicalizada.
También acudieron miembros del Consorcio de Bomberos de Tenerife, agentes de la Policía Local y efectivos de la Guardia Civil para intervenir en el operativo.
Los sanitarios confirmaron el fallecimiento
A su llegada, el personal sanitario comprobó que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los equipos del SUC realizaron maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar con el objetivo de recuperar sus constantes vitales.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los profesionales sanitarios, las maniobras no lograron revertir la situación y finalmente se confirmó el fallecimiento del hombre en el lugar de los hechos.
Investigación abierta para esclarecer lo ocurrido
La Guardia Civil se hizo cargo de la instrucción de las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del suceso. Por su parte, los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife colaboraron con el resto de los recursos movilizados durante la intervención.
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