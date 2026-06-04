Herida una mujer tras salirse de la vía con su vehículo en Santa Cruz de Tenerife
La afectada, que sufrió lesiones leves, fue trasladada a San Juan de Dios
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Una mujer ha resultado herida de carácter leve tras sufrir un accidente en Santa Cruz de Tenerife.
En concreto, la conductora perdió el control del automóvil mientras circulaba por la Avenida Príncipes de España, a la altura de Juan XXIII, y chocó contra la valla que protege la acera.
La afectada fue trasladada al Hospital San Juan de Dios.
Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Bomberos de Tenerife participaron en el dispositivo desplegado.
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