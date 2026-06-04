Detenido en Tenerife un criminal buscado por el FBI por una estafa superior a 650 millones de dólares

La Guardia Civil ha detenido en Tenerife a un hombre reclamado por las autoridades de Estados Unidos por su presunta implicación en la investigación internacional sobre OmegaPro, una plataforma vinculada a una supuesta estafa piramidal que habría causado un perjuicio superior a los 650 millones de dólares a inversores de distintos países.

El arrestado tenía en vigor una orden internacional de detención y fue localizado mientras se encontraba alojado en un hotel de la isla. La operación fue posible gracias a los controles que realiza de forma periódica la Guardia Civil para detectar a personas huidas de la justicia o reclamadas por órganos judiciales extranjeros.

Tras las comprobaciones correspondientes, agentes del Puesto Principal de Guía de Isora establecieron un dispositivo que terminó con la detención del acusado. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional hasta que comparezca ante el órgano judicial que reclama su entrega.

Una investigación liderada por el FBI

La investigación sobre OmegaPro está siendo dirigida por el FBI en Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, OmegaPro ofrecía supuestos paquetes de inversión vinculados a mercados financieros y criptoactivos. La acusación sostiene que el dinero recaudado procedente de víctimas fue canalizado a través de direcciones de moneda virtual controladas por responsables de la plataforma y posteriormente transferido a personas vinculadas a la organización.

El detenido en Tenerife habría ejercido como director de la entidad internacional, según los datos aportados por la Guardia Civil. Su papel, presuntamente, habría estado relacionado con la captación de clientes mediante una intensa campaña de promoción. En esa estrategia publicitaria llegaron a participar figuras conocidas del mundo del fútbol, lo que contribuyó a dar visibilidad global a la plataforma.

Prisión provisional hasta su entrega al órgano reclamante

Después de su arresto en Tenerife, el acusado fue trasladado ante la autoridad judicial competente. El juzgado acordó su ingreso en prisión provisional mientras se tramita su puesta a disposición del órgano judicial reclamante.

La Guardia Civil subraya que este tipo de controles tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales y facilitar la entrega de personas reclamadas por autoridades extranjeras. En este caso, la actuación permitió localizar en Tenerife a uno de los investigados en una causa de gran alcance internacional.