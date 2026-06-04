Detenida una mujer de 36 años por intentar introducir hachís en un centro de menores de Tenerife

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria han detenido e investigado a una mujer de 36 años como presunta autora de un delito contra la salud pública después de que, supuestamente, intentara introducir hachís en el centro de menores Valle Tabares, situado en Tenerife.

La intervención se produjo tras recibirse una información que alertaba de una posible entrada de sustancias estupefacientes en las instalaciones. A partir de ese aviso, la Policía Autonómica y el propio centro organizaron un dispositivo conjunto para tratar de comprobar los hechos y evitar que la droga llegara al interior del recinto.

Según ha informado la Policía Canaria, la mujer llevaba ocultos en su cuerpo siete gramos de hachís. La investigación apunta a que su intención era entregar la sustancia a un familiar que se encuentra internado en el centro. La actuación terminó con la aprehensión de la droga y la apertura de diligencias contra la detenida por un presunto delito contra la salud pública.

Además, en el servicio participó también el Grupo de Guías Caninos del Cuerpo General de la Policía Canaria, una unidad especializada que interviene en controles de seguridad y en la detección de sustancias.