Policía Nacional y Policía Autonómica detienen en Tenerife a un hombre por presunto acoso a una mujer
Los agentes localizaron dispositivos electrónicos, documentación y varias líneas telefónicas bajo identidades falsas, presuntamente utilizadas para enviar mensajes intimidatorios
La Policía Nacional y el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), en una actuación conjunta, han procedido a la detención de un hombre investigado por presuntos delitos de acoso, amenazas y contra la intimidad, tras una investigación iniciada a raíz de la denuncia presentada por una mujer residente en Tenerife.
La investigación se centró en el presunto envío reiterado de mensajes amenazantes y comunicaciones realizadas mediante aplicaciones de mensajería y diferentes líneas telefónicas, algunas de ellas vinculadas a tarjetas SIM prepago bajo identidades falsas. Como resultado de las gestiones practicadas por ambos cuerpos policiales, la autoridad judicial autorizó la entrada y registro del domicilio del investigado, ubicado en Santa Cruz de Tenerife.
Durante el registro fueron intervenidos múltiples teléfonos móviles, memorias digitales y diversa documentación relacionada con la investigación, además de tarjetas SIM y soportes asociados a varias líneas telefónicas que están siendo objeto de análisis.
Asimismo, los agentes localizaron archivos fotográficos relacionados con la víctima en distintos dispositivos electrónicos, material que será analizado técnicamente en el marco de las diligencias abiertas. En el transcurso de la actuación también se intervino una pequeña cantidad de sustancia estupefaciente y una balanza de precisión.
El detenido permaneció en dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial. Una vez presentado ante la autoridad judicial, se se estimó la adopción de medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima.
- Así será el nuevo Heliodoro: un estadio para 25.127 espectadores y una inversión entre 27 y 33 millones de euros
- Santa Cruz de Tenerife y La Laguna prohíben los coches el 12 de junio para recibir al papa León XIV
- Marcelinho Huertas y Gio Shermadini, jugadores de La Laguna Tenerife, otra vez en los mejores quintetos de la Liga Endesa
- Santa Cruz de Tenerife ordena a los propietarios de la Plaza de Toros un estudio para saber en qué estado está el inmueble tras más de 30 años de abandono
- Adiós a la antigua estación de guaguas de Puerto de la Cruz: el Ayuntamiento consigue la financiación para demolerla
- Tenderete en Santa Cruz de Tenerife después de la visita del papa León XIV: la capital da la bienvenida al verano el 19 de junio con una gran fiesta en el Puerto
- Un hombre amenaza de muerte a su hermana y su prima con un puñal en una disputa por una vivienda en Tenerife
- Así será el nuevo estadio Heliodoro Rodríguez López