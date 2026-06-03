La Guardia Civil interviene más de 28 kilos de pescado y marisco irregular en La Gomera
La Guardia Civil detectó camarones, morenas, brecas y cabrillas transportados sin acreditar su origen legal y con deficiencias en la conservación
La Guardia Civil ha intervenido en La Gomera más de 28 kilos de pescado y marisco que eran transportados en un vehículo de forma supuestamente irregular.
La mercancía estaba formada por camarones, morenas, brecas y cabrillas. Durante la inspección, los agentes comprobaron que los productos no tenían la documentación necesaria para acreditar su origen legal.
La actuación se produjo después de varias labores de investigación y vigilancia, realizadas con la colaboración de profesionales del sector pesquero y entidades vinculadas al sector primario.
Sin documentación ni cadena de frío garantizada
Además de la falta de documentos, la Guardia Civil detectó problemas en las condiciones de conservación. Según los agentes, no se garantizaba correctamente la cadena de frío, un aspecto clave para que el pescado y el marisco lleguen al consumidor en buen estado.
Al no poder acreditarse el origen legal de las capturas y existir un posible riesgo para la salud pública, toda la mercancía fue intervenida y destruida. Con esta medida se evitó que entrara en la cadena de consumo.
Posibles sanciones
La Guardia Civil ha tramitado las denuncias correspondientes por presuntas infracciones administrativas.
La normativa contempla multas para este tipo de casos. La Ley de Pesca Marítima del Estado establece sanciones para las infracciones graves que pueden ir de 601 a 60.000 euros. También la regulación sobre la primera venta de productos pesqueros prevé sanciones en esos mismos importes.
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