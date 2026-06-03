La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide nueve años de cárcel para un acusado de un intento de homicidio
El acusado se encuentra en prisión provisional desde que ocurrieron los hechos y el juicio tendrá lugar el próximo 9 de junio
La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado nueve años prisión y un multa de 70.200 euros para un hombre como presunto autor de un delito de intento de homicidio. El acusado se encuentra en prisión provisional desde que ocurrieron los hechos y el juicio tendrá lugar el próximo 9 de junio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Según el relato del Ministerio Fiscal, el acusado llegó a las inmediaciones de un centro comercial en un coche y tras bajarse del mismo se encontró con la víctima con la que inició una acalorada discusión. Durante la misma el procesado esgrimió un cuchillo de 15 centímetros y presuntamente le asestó cuatro navajazos en la cabeza y uno más en el brazo izquierdo para huir a continuación de forma apresurada en el vehículo.
Las heridas se concentraron en la región frontal nariz, mandíbula izquierda, en nervios de la cara que causaron una parálisis que aún continúa, lesiones que requirieron tratamiento médico quirúrgico, cirugía plástica incluida, medicación a lo largo de 34 días impeditivos y un perjuicio estético calificado de importante.
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