Bloqueo en la TF-5: al menos tres accidentes generan fuertes retenciones en la autopista del norte de Tenerife

Nueva jornada de bloqueo en la autopista del norte de Tenerife por, al menos, dos accidentes. Poco antes de las 14:00 horas de este miércoles, quienes circulaban en sentido Santa Cruz a la altura de Los Naranjeros se encontraron con fuertes retenciones en la vía, debido a un accidente de tráfico en el que se vieron involucrados una guagua y dos vehículos.

A causa del choque, uno de los coches acabó subido a la mediana.

Por el momento, se desconoce si hubo heridos.

Otros accidentes

Prácticamente dos horas después, quienes se incorporaban a la autopista del norte volvieron a sufrir un nuevo atasco. En este caso, se produjo por un accidente con el vuelco de un camión a la altura de Los Rodeos, aunque la cola se extendió, al menos, hasta Santa Úrsula.

Y, por si fuera poco, sobre las 16:00 horas, un tercer impacto entre dos vehículos ha agravado la situación. En este caso, se trata de un golpe trasero de un coche a otro que, si bien no parece grave, ha provocado que las colas aumenten.

Colas en la TF-5, este miércoles, a la altura de la Facultad de Económicas. / E. D.

Además, el efecto mirón ha provocado que las retenciones se produzcan en ambos sentidos.