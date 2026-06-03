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Bloqueo en la TF-5: al menos tres accidentes generan fuertes retenciones en la autopista del norte de Tenerife

En uno de los siniestros se vieron involucrados una guagua y dos vehículos

Fuertes retenciones en la TF-1. A la izquierda, se aprecian los recursos de emergencia a la altura de Los Naranjeros.

Fuertes retenciones en la TF-1. A la izquierda, se aprecian los recursos de emergencia a la altura de Los Naranjeros. / E. D.

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El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Nueva jornada de bloqueo en la autopista del norte de Tenerife por, al menos, dos accidentes. Poco antes de las 14:00 horas de este miércoles, quienes circulaban en sentido Santa Cruz a la altura de Los Naranjeros se encontraron con fuertes retenciones en la vía, debido a un accidente de tráfico en el que se vieron involucrados una guagua y dos vehículos.

A causa del choque, uno de los coches acabó subido a la mediana.

Por el momento, se desconoce si hubo heridos.

Otros accidentes

Prácticamente dos horas después, quienes se incorporaban a la autopista del norte volvieron a sufrir un nuevo atasco. En este caso, se produjo por un accidente con el vuelco de un camión a la altura de Los Rodeos, aunque la cola se extendió, al menos, hasta Santa Úrsula.

Y, por si fuera poco, sobre las 16:00 horas, un tercer impacto entre dos vehículos ha agravado la situación. En este caso, se trata de un golpe trasero de un coche a otro que, si bien no parece grave, ha provocado que las colas aumenten.

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Colas en la TF-5, este miércoles.

Colas en la TF-5, este miércoles, a la altura de la Facultad de Económicas. / E. D.

Además, el efecto mirón ha provocado que las retenciones se produzcan en ambos sentidos.

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