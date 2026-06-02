La Policía Nacional detiene al dueño de un conocido 'pub' de Las Verónicas en el que encontraron gas de la risa
En otro local incautaron diversas sustancias estupefacientes preparadas para su venta como cocaína, MDMA, éxtasis o marihuana
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con efectivos de la Policía Local de Arona, llevaron a cabo durante los días 24 y 25 de mayo varias inspecciones en dos pubs ubicados en la conocida zona de ocio de Las Verónicas, donde encontraron diferentes tipos de droga.
En el interior del primer local los agentes hallaron diversas sustancias estupefacientes perfectamente dispuestas para su venta y en un lugar accesible exclusivamente por parte de los empleados. Entre ellas, destacan numerosos envoltorios plásticos que contenían al parecer cocaína, Kristal, MDA/MDMA, éxtasis, cocaína rosa o tusi y marihuana.
Durante la inspección del segundo de los establecimientos se hallaron doce dispensadores de gas para globos y cinco cajas de óxido nitroso (N2O), con un total de 2.376 cápsulas monodosis. Esta sustancia, conocida popularmente como gas de la risa, se ha popularizado entre los jóvenes por sus efectos recreativos y puede ocasionar graves riesgos para la salud, incluyendo daños neurológicos e incluso la muerte.
Detención del dueño del local
Como resultado de la actuación policial, se procedió a la detención del propietario de uno de los locales como presunto responsable de un delito contra la salud pública.
Además, por parte de los agentes de la Policía Local de Arona se procedió a la inspección de ambos locales al objeto de comprobar el cumplimiento de la normativa municipal vigente, dando cuenta al área de actividades del ayuntamiento de Arona.
Colaboración Ciudadana
Estas actuaciones se realizaron en el marco de labores de control administrativo en base a ordenanzas municipales y prevención de la delincuencia.
La Policía Nacional en su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada continúa trabajando para desmantelar cualquier tipo de distribución de drogas ilegales. Si se tiene conocimiento, indicio o sospecha de actividades que pudieran estar relacionadas con este tipo de delincuencia, los ciudadanos pueden ponerlo en conocimiento a través del correo antidroga@policía.es.
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