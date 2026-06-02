Un hombre amenaza de muerte a su hermana y su prima con un puñal en una disputa por una vivienda en Tenerife

Un hombre de mediana edad acabó detenido después de que presuntamente vertiera amenazas de muerte contra dos familiares y agrediera a una de ellas cuando portaba un arma blanca en Tenerife.

Los hechos ocurrieron en el transcurso de la madrugada del pasado domingo en el barrio de San Juan, en el municipio de Tacoronte.

Según manifestaron las fuentes consultadas, el enfrentamiento verbal y físico se produjo en el marco del conflicto que las personas implicadas en este suceso mantienen por la utilización o la propiedad de una vivienda en dicha localidad del norte de la Isla.

Aviso

Efectivos de la Policía Local de Tacoronte recibieron una alerta durante la madrugada del 31 de mayo para que se desplazaran hasta un domicilio situado en la calle Fray Diego por una supuesta reyerta en el ámbito familiar.

Una patrulla acudió al enclave y recogió los testimonios ofrecidos por las víctimas, antes de proceder a identificar al sospechoso.

Las dos mujeres aseguraron que el hombre mantuvo una discusión con ellas, que estuvo relacionada con un problema de herencia y de convivencia en la casa. En un momento dado, el varón cogió un puñal de unos treinta centímetros de largo, doce de ellos solo de hoja.

Portando el arma blanca realizó amenazas de muerte a su hermana y su prima. Al menos a una de ellas llegó a tirarle del pelo originándose una situación de gran tensión y nerviosismo: las afectadas consiguieron salir del domicilio y pedir auxilio a los vecinos.

Se atrincheró en un cuarto

Cuando se percató de la llegada de los policías locales, el presunto autor de los hechos se encerró en su habitación y se negó a abrir a los funcionarios.

En un momento dado, los agentes lograron entrar en el cuarto y procedieron a reducirlo y detenerlo. En un registro superficial, los profesionales del cuerpo de seguridad consiguieron encontrar el puñal escondido en una prenda de vestir.

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El varón que está siendo investigado por este episodio violento carecía de antecedentes policiales. La patrulla realizó la instrucción de las diligencias y trasladó a los calabozos al hombre detenido, hasta que sea puesto a disposición de la plaza de la Sección de Instrucción que se encuentra en funciones de Guardia en el Tribunal de Instancia de La Laguna.