Dos heridas en la colisión de dos automóviles en Tenerife
Las afectadas fueron trasladadas al Hospital del Norte con diferentes traumatismo
Dos mujeres de 30 y 39 años han resultado heridas este martes, 2 de junio, en una colisión entre dos vehículos ocurrida en la carretera TF-42, en el punto kilométrico 53 del término municipal de Icod de los Vinos.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, el accidente se produjo pasadas las 12:00 horas, momento en el que activaron los recursos de emergencias necesarios.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a las dos afectadas antes de trasladarlas al Hospital del Norte.
Lesiones
La mujer más joven presentaba diversos traumatismos de pronóstico moderado, mientras que la otra tenía también varios traumatismos, pero de carácter leve
Recursos de emergencia
Además de los equipos sanitarios, en esta intervención también actuaron efectivos de Bomberos de Tenerife, que aseguraron los vehículos; la Guardia Civil para realizar las diligencias oportunas; así como agentes de la Policía Local y personal de Carreteras, que señalizó y despejó la vía.
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