Piden 5 años de cárcel a un vendedor de droga reincidente en Tenerife y la defensa solicita absolución

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife mantiene su petición de imponer una pena de cinco años y tres meses de prisión a un acusado de un delito contra la salud pública que es reincidente, mientras que la defensa insiste en su inocencia.

Como alternativa, durante el juicio celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, la abogada del acusado planteó que, en caso de que sea considerado culpable, se tengan en cuenta las atenuantes de adicción y de actuar por necesidad, y que la pena no supere el año y medio de prisión.

Agentes de la Policía Nacional sorprendieron en mayo de 2024 al encausado tras vender a un comprador que se encontraba en un coche dos papelinas de cocaína, con un peso total de 0,39 gramos y una pureza del 85,52 %, por 145 euros, en la calle Rafael Puig, en el municipio tinerfeño de Arona.

El valor de las sustancias estupefacientes incautadas sería de 90 euros en el mercado negro. Al acusado le constan tres condenas previas por el mismo delito, que suman cuatro años y medio de prisión. En la vista declararon tres policías, uno de ellos de paisano, quienes relataron que observaron cómo el acusado vendía dos envoltorios al conductor de un vehículo, que posteriormente les fueron entregados tras la identificación del comprador.

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Los agentes aseguraron reconocer sin ningún género de dudas al acusado, al afirmar que tenían una visión clara de lo ocurrido desde una distancia máxima de unos 15 metros. También indicaron que en la zona había un movimiento llamativo de personas, algunas en patinetes eléctricos, que atribuyeron a la venta de drogas, al tratarse de un punto habitual de esta actividad en la zona turística de Playa de las Américas.