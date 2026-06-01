Herido el conductor de un patinete tras chocar con un taxi en Arona, en el sur de Tenerife

Un joven de 20 años resultó herido durante la noche del pasado domingo tras verse implicado en un accidente de tráfico ocurrido en el municipio de Arona, en el sur de Tenerife.

El siniestro se produjo en la rotonda que conecta Los Cristianos con la autopista TF-1 en dirección norte.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió el aviso del accidente a las 22:46 horas.

Traslado al hospital del conductor del patinete

Tras recibir el aviso, el 1-1-2 activó de forma inmediata los recursos de emergencia necesarios para atender la incidencia. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Los sanitarios asistieron al conductor del vehículo de movilidad personal, un hombre de 20 años, que presentaba diversas contusiones de carácter moderado en el momento de la valoración inicial. Una vez estabilizado, fue trasladado al Hospital Quirón Costa Adeje para recibir atención médica.

Además de los recursos sanitarios, agentes de la Guardia Civil acudieron al lugar del suceso para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.