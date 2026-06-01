La Guardia Civil desmantela un nuevo club cannábico donde se vendían drogas al menudeo en Tenerife
Los agentes detuvieron a una persona e investigaron a otra por la distribución de sustancias estupefacientes en un pueblo costero del Sur de la Isla
La Guardia Civil desmanteló un nuevo club cannábico en Tenerife que era utilizado para la venta de drogas al menudeo.
Agentes pertenecientes al Área de Investigación del puesto principal de Granadilla de Abona, en el marco de la Operación Nisqa, procedieron a la detención de una persona y a la investigación de otra. Ambas están acusadas de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes.
La operación se inició en el mes de mayo del pasado año, cuando los agentes, a raíz de información obtenida, comprobaron que existía un local donde supuestamente funcionaba un club cannábico y en el cual se estarían vendiendo drogas.
Investigación
Los agentes realizan diversos servicios operativos, a través de los cuales pueden identificar a varias personas que acuden a comprar varios tipos de sustancias estupefacientes, como marihuana o hachís, en el mencionado club. Pero no estaban asociados al mismo.
De hecho, en algunos casos eran turistas que se encontraban de vacaciones en la Isla.
Tras meses de recabar pruebas e información suficiente, los investigadores llevaron a cabo una entrada y registro, con la oportuna autorización judicial.
Dinero en efectivo
En la misma consiguen intervenir gran cantidad de marihuana y hachís, dinero en efectivo y numerosa documentación, a través de la cual se pudo poner ante la autoridad judicial gran cantidad de indicios que vincularían al local con la actividad ilícita que supuestamente estaban desarrollando.
Con los hechos investigados y la detención llevada a cabo, se da por concluida la investigación y el cierre del punto de venta de sustancias estupefacientes.
La persona detenida, junto con las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.
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