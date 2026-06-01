Un conductor ebrio arranca una rueda tras arrastrar su coche contra la valla quitamiedos en Tenerife
El hombre fue denunciado por un delito contra la seguridad vial por la elevada tasa de alcoholemia que arrojó
Un conductor llegó a arrancar una rueda de su vehículo después de que circulara en estado de embriaguez y arrastrara el coche contra la valla quitamientos en Tenerife.
El hombre acabó denunciado por un delito contra la seguridad vial por la elevada tasa de alcoholemia que arrojó después del siniestro vial.
Los hechos ocurrieron durante las últimas horas de la tarde del pasado domingo en el municipio de La Laguna.
En la vía de Valle Tabares
El conductor circulaba en un Dacia Sandero de color blanco por la carretera que permite el acceso a la zona de Valle Tabares (TF-111).
El varón en estado ebrio condujo mientras chocaba contra la valla metálica de protección, hasta que perdió la rueda delantera derecha. Además, provocó daños en la defensa delantera.
Dejó atrás el neumático y gran parte de la llanta. Pero en esas condiciones continuó la marcha.
Actuación policial
Hasta la mencionada vía insular acudieron policías locales de La Laguna destinados en el Grupo Operativo Tres a las 20:45 horas de ayer.
Los agentes municipales le hicieron la prueba de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado de 0,87 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Cabe recordar que, a partir de 0,60, se incurre en un delito contra la seguridad vial.
El coche quedó inmovilizado y fue trasladado hasta el depósito municipal. Los funcionarios del cuerpo de seguridad municipal instruyeron las diligencias oportunas.
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