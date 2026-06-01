Accidente de tráfico en La Laguna: un motorista herido tras colisionar con un coche en la autopista TF-5
Un conductor de 48 años ha tenido que ser trasladado de urgencia al hospital tras sufrir un accidente en la mañana de este viernes, 1 de mayo de 2026, al chocar su motocicleta contra un turismo en el término municipal de La Laguna
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió el aviso de siniestro a las 08:04 horas, alertando sobre un fuerte impacto en la autopista TF-5, concretamente en la incorporación situada a la altura del kilómetro 8 en dirección norte. La sala operativa activó de inmediato un dispositivo de asistencia civil y seguridad vial para atender al herido en plena hora punta de la red de carreteras tinerfeña.
El choque, que alteró la circulación habitual en este importante nudo de conexión con el área metropolitana de la isla, requirió una intervención coordinada de los servicios sanitarios y de emergencias para evitar males mayores en la calzada.
Intervención de la ambulancia medicalizada del SUC y traslado hospitalario
El personal médico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudió al lugar del incidente a bordo de una unidad especializada. Tras estabilizar al paciente sobre el asfalto, los sanitarios confirmaron que el varón de 48 años presentaba varios traumatismos de carácter moderado como consecuencia de la caída sufrida tras el impacto.
Ante la consideración de las lesiones, se determinó su evacuación inmediata en la ambulancia medicalizada del SUC con destino al Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó en el servicio de urgencias para un diagnóstico completo.
Retenciones en la vía y desvío del tráfico hacia el norte
Por su parte, los agentes de la Guardia Civil personados en el punto kilométrico asumieron la gestión de la seguridad en la zona afectada y procedieron a realizar las diligencias oportunas para determinar las causas exactas de la colisión entre el coche y la moto.
Asimismo, los operarios del Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife trabajaron con rapidez en las labores de señalización para proteger el escenario del accidente, procediendo posteriormente a la retirada de los vehículos implicados y a la limpieza de los restos esparcidos por el firme para despejar la vía y restablecer el tráfico con total normalidad.
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