Tragedia en el barranquismo de Tenerife: muere un hombre tras sufrir una grave caída en el barranco Bujame de Teno
Un barranquista de 48 años ha fallecido este mediodía, domingo 31 de mayo de 2026, tras sufrir un accidente fatal en una zona de difícil acceso del municipio tinerfeño de Buenavista del Norte
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta a las 12:45 horas informando del grave percance sufrido por un grupo de deportistas en el barranco Bujame de Teno. El aviso de emergencia desencadenó de inmediato un amplio despliegue de rescate aéreo y terrestre debido a las complejas condiciones geográficas del reasentamiento natural en el norte de la isla.
El operativo requirió una intervención simultánea de múltiples cuerpos de seguridad, quienes tuvieron que coordinarse contrarreloj para intentar salvar la vida del afectado y poner a salvo al resto de los integrantes de la expedición en los escarpados acantilados.
Rescate en parada cardiorrespiratoria por el helicóptero del GES
Efectivos del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) a bordo de un helicóptero de rescate, junto a miembros del Consorcio de Bomberos de Tenerife, lograron descender mediante maniobras verticales hasta el punto exacto del accidente. Los rescatistas localizaron al varón de 48 años, quien presentaba un fuerte traumatismo craneal y se encontraba en parada cardiorrespiratoria.
Pese a que los especialistas del GES y los bomberos le practicaron de inmediato maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar, los esfuerzos resultaron estériles, confirmándose su fallecimiento en el lugar debido a que presentaba lesiones incompatibles con la vida.
Activación judicial y evacuación del grupo en Buenavista del Norte
De forma paralela, otro grupo de bomberos y agentes de la Guardia Civil ascendieron a pie hasta la zona escarpada para realizar los trámites legales oportunos. Tras recibir la correspondiente autorización judicial, el cuerpo del fallecido fue izado y trasladado por vía aérea por el helicóptero del GES hasta la helisuperficie del municipio de La Guancha, quedando a disposición de la autoridad judicial.
Los equipos de emergencia completaron además la evacuación terrestre por sus propios medios de las otras tres personas que integraban el grupo de barranquistas, quienes resultaron ilesos tras el suceso.
Ante la gravedad inicial del siniestro, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) llegó a movilizar un helicóptero medicalizado, una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico en el campo de golf de Buenavista del Norte. Tras confirmarse el deceso, estos recursos sanitarios se retiraron del punto de transferencia junto a las patrullas del Cuerpo General de la Policía Canaria y de la Policía Local que colaboraban en el sector.
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