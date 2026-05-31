Rescatado un senderista de 82 años tras sufrir una caída en las charcas de Erjos

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias activó el operativo de auxilio a las 10:26 horas de la mañana, tras recibir una alerta sobre una fuerte caída en el sendero de las charcas de Erjos. La localización de la víctima movilizó de inmediato un despliegue de seguridad en esta conocida ruta del norte de la isla de Tenerife.

Ante la dificultad de acceso del terreno, los servicios de urgencia actuaron de forma coordinada para garantizar la seguridad del afectado. El incidente obligó a realizar maniobras específicas de extracción en la naturaleza para poder estabilizar al herido antes de su evacuación definitiva.

Dispositivo de evacuación de los bomberos de Tenerife

La orografía de la zona requirió la intervención directa del Consorcio de Bomberos de Tenerife. Los efectivos del cuerpo trabajaron conjuntamente con el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para acceder a pie hasta el punto exacto donde se encontraba el accidentado.

Una vez localizado, los bomberos colaboraron activamente en el rescate y porteo del senderista de 82 años hasta un lugar seguro, permitiendo que los profesionales realizaran la primera asistencia médica en el propio entorno natural.

Traslado del senderista herido al Hospital del Norte

Tras una primera valoración médica en el sendero, el personal del SUC diagnosticó que el varón presentaba traumatismos de carácter moderado. Al tratarse de una persona de avanzada edad, se priorizó una evacuación rápida y segura.

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El afectado fue introducido en una ambulancia de soporte vital básico del SUC y trasladado al Hospital del Norte, donde quedó ingresado para someterse a observación médica y realizar el seguimiento de sus lesiones.