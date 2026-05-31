Pelea de madrugada en Santa Cruz de Tenerife: un hombre hospitalizado tras sufrir una agresión en la avenida de la Constitución

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió el aviso de alerta a las 05:16 horas, informando sobre una alteración del orden público y la presencia de un hombre herido en la conocida avenida de la Constitución, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. De inmediato, la sala operativa activó un despliegue de seguridad y asistencia médica en la zona costera de la ciudad.

El incidente, ocurrido en pleno fin de semana, movilizó con rapidez a las fuerzas del orden y a las asistencias sanitarias, quienes tuvieron que intervenir de urgencia para estabilizar la situación y atender a la víctima en la vía pública antes de que la tensión escalara.

Intervención policial por una reyerta en Santa Cruz de Tenerife

Al llegar al lugar de los hechos, los efectivos de la Policía Local se hicieron cargo de la situación, procediendo a asegurar el perímetro para permitir el trabajo de los sanitarios. Los agentes policiales iniciaron el control de los presentes e instruyeron las diligencias correspondientes para esclarecer el origen de la pelea y determinar las responsabilidades de los implicados.

La rápida presencia de las patrullas policiales en esta arteria principal de la capital fue clave para restablecer la calma y garantizar la seguridad de los servicios de emergencia que trabajaban en el sector.

Traslado sanitario en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias

Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se centró en la asistencia directa del afectado. Tras una primera exploración médica de urgencia, los sanitarios confirmaron que el paciente presentaba un traumatismo facial de carácter moderado provocado por los golpes recibidos en la trifulca.

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Una vez estabilizado en el lugar, el herido fue acomodado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC y trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó en el área de urgencias para ser tratado de las lesiones maxilofaciales.