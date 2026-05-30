Prisión provisional para el británico detenido en Tenerife por la muerte de un turista en Las Verónicas
El arrestado paso este sábado a disposición judicial en la plaza de Guardia de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arona
La persona detenida por su presunta relación con la muerte de un hombre durante la madrugada del pasado jueves en la zona de ocio de Las Verónicas, en Playa de Las Américas, ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza.
El arrestado pasó hoy a disposición judicial en la plaza de Guardia de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arona. Tras tomarle declaración, la magistrada acordó su ingreso en prisión como investigado por un delito de homicidio.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del jueves en Las Américas, en el municipio de Arona, después de una reyerta en la que perdió la vida un hombre de 37 años, de nacionalidad británica. Por estos hechos fue detenido otro hombre, de 23 años y también británico, como presunto autor de la agresión mortal.
El enfrentamiento se produjo en el entorno de los centros comerciales de Las Verónicas, una de las zonas de ocio nocturno más concurridas del sur de Tenerife. Durante la pelea, el investigado habría propinado un golpe a la víctima, que cayó al suelo y quedó inconsciente.
Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar e intentaron practicar maniobras de reanimación, aunque finalmente solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.
La causa continúa bajo investigación judicial para esclarecer con exactitud las circunstancias del suceso.
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