Un motorista fallece en Tenerife en un accidente de tráfico tras colisionar con un turismo en la TF-13, a la altura de Bajamar
El trágico suceso se produjo a primera hora de la tarde de este martes en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, donde las maniobras de reanimación del personal sanitario no pudieron salvarle la vida
Un hombre ha fallecido a primera hora de la tarde de este martes, 30 de junio de 2026, tras sufrir un grave accidente de tráfico en el que se vieron implicados una motocicleta y un turismo en la carretera TF-13, a su paso por la zona costera de Bajamar, dentro del municipio de San Cristóbal de La Laguna.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, la sala operativa recibió una alerta a las 14:47 horas en la que se notificaba la colisión entre ambos vehículos y se solicitaba asistencia médica urgente para el ocupante de la motocicleta.
Movilización de emergencia y reanimación cardiopulmonar
El 1-1-2 activó de forma inmediata los recursos necesarios para atender el siniestro. En los primeros instantes, dos personas que se identificaron como personal sanitario se encontraban en el lugar y prestaron la primera atención al afectado. Al constatar que el motorista se encontraba en parada cardiorrespiratoria, comenzaron a realizar maniobras de reanimación siguiendo las pautas de teleasistencia que les iba indicando un enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desde la sala operativa.
A la llegada de las ambulancias, el personal del SUC —que desplazó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico— tomó el relevo y continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar tanto básicas como avanzadas. A pesar de los esfuerzos, las maniobras no obtuvieron resultado y los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre.
Actuación policial y diligencias
Al lugar del accidente también acudieron agentes de la Policía Local, quienes se encargaron de asegurar la zona, regular el tráfico y realizar el atestado correspondiente, así como las diligencias judiciales oportunas.
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