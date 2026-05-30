Un motorista fallece en Tenerife en un accidente de tráfico tras colisionar con un turismo en la TF-13, a la altura de Bajamar

Un hombre ha fallecido a primera hora de la tarde de este martes, 30 de junio de 2026, tras sufrir un grave accidente de tráfico en el que se vieron implicados una motocicleta y un turismo en la carretera TF-13, a su paso por la zona costera de Bajamar, dentro del municipio de San Cristóbal de La Laguna.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, la sala operativa recibió una alerta a las 14:47 horas en la que se notificaba la colisión entre ambos vehículos y se solicitaba asistencia médica urgente para el ocupante de la motocicleta.

Movilización de emergencia y reanimación cardiopulmonar

El 1-1-2 activó de forma inmediata los recursos necesarios para atender el siniestro. En los primeros instantes, dos personas que se identificaron como personal sanitario se encontraban en el lugar y prestaron la primera atención al afectado. Al constatar que el motorista se encontraba en parada cardiorrespiratoria, comenzaron a realizar maniobras de reanimación siguiendo las pautas de teleasistencia que les iba indicando un enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desde la sala operativa.

A la llegada de las ambulancias, el personal del SUC —que desplazó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico— tomó el relevo y continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar tanto básicas como avanzadas. A pesar de los esfuerzos, las maniobras no obtuvieron resultado y los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre.

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Actuación policial y diligencias

Al lugar del accidente también acudieron agentes de la Policía Local, quienes se encargaron de asegurar la zona, regular el tráfico y realizar el atestado correspondiente, así como las diligencias judiciales oportunas.