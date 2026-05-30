Un conductor drogado recorre la TF-5 en sentido contrario y provoca un choque frontal en Tenerife
El hombre, de 30 años, accedió a la autopista por los carriles de entrada a Santa Cruz y obligó a cortar el tráfico tras el accidente
Un conductor de 30 años de edad, que estaba bajo la influencia de sustancias estupefacientes, circuló en sentido contrario por Santa Cruz de Tenerife y la autopista del Norte (TF-5) hasta que provocó un accidente.
En el siniestro vial, el citado hombre resultó herido de consideración y también causó lesiones a otro usuario, con el que colisionó de manera frontal.
Varios conductores lograron esquivarlo
El conductor autor del suceso ya conducía en dirección contraria por la avenida Benito Pérez Armas, en sentido descendente.
Después, a la altura de la Piscina Municipal, se dirigió a la autopista del Norte, a través del viaducto, siempre en dirección opuesta al de la circulación. Y, poco después, accedió a la TF-5 por los carriles que permiten la entrada a la capital tinerfeña.
Varios conductores lograron esquivarlo hasta que, a la altura del barrio de Chamberí, chocó contra el vehículo que conducía otro varón. Las lesiones más relevantes las sufrió el joven que provocó el suceso.
Positivo en cocaína
Hasta el lugar acudieron diversas patrullas de la Policía Local, así como bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de Tomé Cano y personal sanitario de ambulancias.
Los agentes municipales tuvieron que cortar el tráfico en los carriles que permiten el acceso a la ciudad y desviarlo por la carretera que pasa por delante del cementerio de Santa Lastenia.La incidencia obligó a mantener cerrado durante una hora uno de los accesos a Santa Cruz de Tenerife, generando retenciones en la zona.
En las pruebas realizadas, los policías locales comprobaron que el conductor responsable del siniestro estaba drogado. El hombre dio positivo en cocaína.
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