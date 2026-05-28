Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia en Las VerónicasPlus UltraPillado a 100 km/h con un patinete en Santa CruzVisita del papa a TenerifeCofradía de pescadores de Santa CruzTiempo en TenerifeTelescopio TMT La Palma
instagramlinkedin

El vuelco de un furgón provoca un atasco en la Avenida Benito Pérez Armas, en Santa Cruz de Tenerife

Agentes locales intervienen en el accidente

El vehículo volcado en la vía.

El vehículo volcado en la vía. / E. D.

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

El vuelco de un furgón provoca un atasco en la Avenida Benito Pérez Armas, a la altura del barrio de Los Gladiolos, en Santa Cruz de Tenerife.

En el lugar intervienen policías locales.

Noticias relacionadas

Habrá ampliación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El TSJC confirma la incapacidad absoluta a una limpiadora con dolor de cabeza crónico que la Seguridad Social le negaba
  2. Es oficial: Hacienda permite deducirte mucho dinero en la Declaración de la Renta si has donado a asociaciones culturaes, deportivas o a investigación
  3. Hacienda avisa: ya se han terminado de pagar las devoluciones del IRPF a mutualistas aunque 860.000 jubilados no han recibido su dinero
  4. Las monjas clarisas de La Laguna dedican su oración a la confección del mantel para la misa del papa León XIV en Tenerife
  5. El Real Club Náutico de Santa Cruz de Tenerife asume la adaptación a la normativa y se desmarca del Real Casino
  6. Santa Cruz de Tenerife aborda la problemática de personas sin hogar tras la presencia de una pareja en la Plaza del Príncipe
  7. Santa Cruz garantiza la continuidad del Mercado de La Abejera con una solución provisional
  8. Plan de choque en Canarias ante la visita del papa León XIV: el Estado fomenta el teletrabajo el 12 de junio para evitar el colapso del tráfico, 'equivalente al de un día festivo

Cabello/Carceller celebran la Medalla de Oro como un avance para las autorías compartidas en el arte

Cabello/Carceller celebran la Medalla de Oro como un avance para las autorías compartidas en el arte

El vuelco de un furgón provoca un atasco en la Avenida Benito Pérez Armas, en Santa Cruz de Tenerife

El vuelco de un furgón provoca un atasco en la Avenida Benito Pérez Armas, en Santa Cruz de Tenerife

RTVC llevará la señal institucional de la visita del papa León XIV a Canarias a millones de espectadores en todo el mundo

RTVC llevará la señal institucional de la visita del papa León XIV a Canarias a millones de espectadores en todo el mundo

Podemos pregunta en el Congreso por el activista saharaui arrojado al mar desde una patera

Podemos pregunta en el Congreso por el activista saharaui arrojado al mar desde una patera

La huelga médica en Canarias cancela 45.000 citas, reprograma 1.200 operaciones y cuesta 200 millones de euros

La huelga médica en Canarias cancela 45.000 citas, reprograma 1.200 operaciones y cuesta 200 millones de euros

La DGT avisa: si no llevas este kit de 29 € en el coche te pueden multar con hasta 200 euros

La DGT avisa: si no llevas este kit de 29 € en el coche te pueden multar con hasta 200 euros
Tracking Pixel Contents