El vuelco de un furgón provoca un atasco en la Avenida Benito Pérez Armas, en Santa Cruz de Tenerife
Agentes locales intervienen en el accidente
Santa Cruz de Tenerife
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