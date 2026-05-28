Tragedia en Verónicas: la eterna demanda de más seguridad en una zona conflictiva de Tenerife marcada por las drogas y el alcohol

La muerte a golpes de un hombre británico de 37 años en la madrugada de este jueves en las inmediaciones de los centros comerciales Verónicas, en Playa de las Américas, (Tenerife) reaviva el debate sobre la necesidad de mayor seguridad en una zona de gran conflictividad marcada por el elevado consumo de alcohol y drogas por miles de turistas cada noche.

No es un asunto nuevo. Hace décadas que empresarios de la zona reclaman medidas para frenar todo lo que se mueve en las noches y las madrugadas de este enclave del municipio de Arona, en el que, de forma periódica, hay homicidios, apuñalamientos, brutales palizas, reyertas multitudinarias o agresiones sexuales, entre otros delitos.

Pero, a la vez, el destino turístico de Playa de las Américas no se puede concebir sin los centros comerciales Verónicas desde hace más de cuarenta años.

Descontrol

El presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, Javier Cabrera Amador, matiza: "no es una zona de ocio nocturno salvaje". Pero admite que alrededor de los centros comerciales Verónicas existe "descontrol".

Según Cabrera, Verónicas "es un centro de ocio de toda la vida, que debe existir en cualquier zona turística", en la medida en que una parte de los turistas jóvenes que llegan al Sur de la Isla demandan un recinto de estas características para divertirse a su manera.

Hace 30 años

Cabe recordar que, hace 30 años, el Ayuntamiento de Arona, cuando era alcalde Mario Spreáfico, emprendió un proyecto de seguridad y cumplimiento de las normas administrativas, que provocó un antes y un después en Verónicas.

Durante algunos años, se frenó esa sensación de impunidad y mala imagen para Las Américas, que generaban los sucesos muy graves con gran frecuencia. Algunos locales cerraron y la afluencia bajó de forma apreciable. Pero, con el paso de los años, la zona se recuperó con creces en afluencia de clientes a los locales de ocio nocturno y, de forma paralela, en las acciones delictivas.

Falta de acción política

Estima el presidente del CEST que los problemas que afectan a Verónicas y las zonas de su entorno están identificados de forma plena por los profesionales de las fuerzas de seguridad.

Pero, a su juicio, "falta determinación política y firmeza" para implementar las medidas necesarias para adoptar alguna solución o tratar de controlar la situación. Para Cabrera, donde se debe incidir ahora es en la seguridad en las zonas públicas, en las que se echa en falta un control más efectivo.

Escasos recursos policiales

Insiste en que los escasos recursos policiales existentes, sobre todo en la Policía Nacional, no se destinan a la vigilancia de los centros comerciales Verónicas y su entorno. Y, además, debería existir más coordinación entre el cuerpo de seguridad del Estado y la Policía Local, apunta este representante de la patronal.

Un ejemplo de la inconsistencia administrativa para frenar un problema creciente de seguridad, dice Cabrera, es que "llevamos 15 años pidiendo la instalación de cámaras de seguridad" en las calles que están en los alrededores de dicho espacio de ocio nocturno. Pero lamenta que "no ha habido manera por la burocracia y la maraña normativa".

Recuerda que en Verónicas no sólo existen discotecas y otros locales de ocio nocturno, sino también establecimientos comerciales, restaurantes, supermercados, vendedores de excursiones y otros servicios, entre otras cosas.

Drogas y falsificaciones

Michael Bharwani es coordinador del CEST y el propietario de las tiendas franquiciadas de Adidas para toda Canarias. Y posee un local en el centro comercial Gala, justo frente a Verónicas.

Asegura que otra muestra de la inseguridad está en algunos vendedores ambulantes, que, según comenta, presuntamente no sólo venden algunas falsificaciones, sino que también venden drogas a plena luz del día.

Admite que "el Ayuntamiento de Arona hace lo que puede y la Policía Nacional hace lo que puede, pero eso no es suficiente".

Presencia en horas clave

Este empresario explica que hace falta una presencia continua de agentes de la Policía Nacional y de la Local, que caminen por Verónicas y sus inmediaciones. Pero advierte de que ese despliegue debe llevarse a cabo en las horas clave de la actividad del ocio nocturno, es decir, desde la noche hasta las cuatro o cinco de la madrugada.

Piensa Bharwani que, en caso contrario, existirá "más tranquilidad para los delincuentes", que actúan ahora con cierta percepción de "impunidad".

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, declinó realizar este jueves manifestaciones sobre lo ocurrido en la madrugada de ayer y sobre los problemas de seguridad que afectan a dicho enclave de Playa de las Américas.