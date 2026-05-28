El lanzamiento de un vaso, un puñetazo y una patada mortal en la cabeza: los motivos de la reyerta que provocó la muerte de un británico en el sur de Tenerife

Un brutal puñetazo seguido de una patada directa a la cabeza han sido las causas de la muerte de un hombre de 47 años durante la madrugada de este jueves en Tenerife. La agresión física letal se consumó en apenas unos segundos: el impacto del primer golpe provocó que la víctima cayera desplomada al suelo perdiendo el conocimiento, momento en el que el agresor le propinó un segundo impacto en el cráneo que resultó fatal.

Los hechos, protagonizados por dos ciudadanos de nacionalidad británica, ocurrieron en torno a las 01:30 horas en los exteriores del centro comercial Verónicas, en Playa de las Américas (Arona), donde el presunto autor de los golpes mortales fue detenido por la Policía Nacional.

Un vaso lanzado como detonante de la agresión

La investigación policial apunta a que la letal disputa comenzó a las puertas de uno de los locales nocturnos de la zona. Por causas que aún se están esclareciendo, el varón de 47 años lanzó un vaso al joven de 23 años, lo que desencadenó de inmediato la violenta pelea en el exterior del establecimiento ante la mirada de numerosos testigos.

A pesar de que el personal de seguridad privada de los locales y los agentes policiales se activaron con rapidez, la velocidad y letalidad de los golpes impidieron salvar la vida de la víctima. Tras la agresión, el presunto homicida fue retenido por los propios ciudadanos que presenciaron la escena hasta que las patrullas procedieron a su arresto formal.

Despliegue de la Policía Científica y cierre de locales

La gravedad del homicidio obligó a las fuerzas de seguridad a decretar el cierre inmediato de todos los establecimientos de ocio del complejo comercial Verónicas. Esta medida de urgencia se tomó para despejar los alrededores del local Oasis y permitir el trabajo riguroso de los equipos de emergencias y de los investigadores.