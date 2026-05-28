El lanzamiento de un vaso, un puñetazo y una patada mortal en la cabeza: los motivos de la reyerta que provocó la muerte de un británico en el sur de Tenerife
Un ciudadano británico de 47 años fallece tras quedar inconsciente en el suelo y recibir un impacto fatal durante una reyerta en la zona de ocio de Arona
Un brutal puñetazo seguido de una patada directa a la cabeza han sido las causas de la muerte de un hombre de 47 años durante la madrugada de este jueves en Tenerife. La agresión física letal se consumó en apenas unos segundos: el impacto del primer golpe provocó que la víctima cayera desplomada al suelo perdiendo el conocimiento, momento en el que el agresor le propinó un segundo impacto en el cráneo que resultó fatal.
Los hechos, protagonizados por dos ciudadanos de nacionalidad británica, ocurrieron en torno a las 01:30 horas en los exteriores del centro comercial Verónicas, en Playa de las Américas (Arona), donde el presunto autor de los golpes mortales fue detenido por la Policía Nacional.
Un vaso lanzado como detonante de la agresión
La investigación policial apunta a que la letal disputa comenzó a las puertas de uno de los locales nocturnos de la zona. Por causas que aún se están esclareciendo, el varón de 47 años lanzó un vaso al joven de 23 años, lo que desencadenó de inmediato la violenta pelea en el exterior del establecimiento ante la mirada de numerosos testigos.
A pesar de que el personal de seguridad privada de los locales y los agentes policiales se activaron con rapidez, la velocidad y letalidad de los golpes impidieron salvar la vida de la víctima. Tras la agresión, el presunto homicida fue retenido por los propios ciudadanos que presenciaron la escena hasta que las patrullas procedieron a su arresto formal.
Despliegue de la Policía Científica y cierre de locales
La gravedad del homicidio obligó a las fuerzas de seguridad a decretar el cierre inmediato de todos los establecimientos de ocio del complejo comercial Verónicas. Esta medida de urgencia se tomó para despejar los alrededores del local Oasis y permitir el trabajo riguroso de los equipos de emergencias y de los investigadores.
- El TSJC confirma la incapacidad absoluta a una limpiadora con dolor de cabeza crónico que la Seguridad Social le negaba
- Es oficial: Hacienda permite deducirte mucho dinero en la Declaración de la Renta si has donado a asociaciones culturaes, deportivas o a investigación
- Hacienda avisa: ya se han terminado de pagar las devoluciones del IRPF a mutualistas aunque 860.000 jubilados no han recibido su dinero
- Las monjas clarisas de La Laguna dedican su oración a la confección del mantel para la misa del papa León XIV en Tenerife
- El Real Club Náutico de Santa Cruz de Tenerife asume la adaptación a la normativa y se desmarca del Real Casino
- Santa Cruz garantiza la continuidad del Mercado de La Abejera con una solución provisional
- Plan de choque en Canarias ante la visita del papa León XIV: el Estado fomenta el teletrabajo el 12 de junio para evitar el colapso del tráfico, 'equivalente al de un día festivo
- Al 'playoff' al ritmo de los colosos: el Canarias repite en la pelea por la Liga Endesa y mantiene el pulso a Madrid, Barça y Valencia