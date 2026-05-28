Un joven mata a un hombre de 47 años durante una reyerta en Tenerife
El presunto autor de la agresión fue detenido desde el primer momento al haber numerosos testigos de los hechos en el lugar
Un joven acabó con la vida de un hombre de 47 años en el transcurso de una reyerta ocurrida en Tenerife durante la madrugada de este jueves. Tanto el individuo apresado por la paliza como la víctima son ciudadanos de nacionalidad británica.
Los hechos ocurrieron en torno a la 1:30 horas de la madrugada en las inmediaciones de los centros comerciales Verónicas, en la zona de Playa de las Américas, en el municipio de Arona. El presunto autor de la agresión mortal fue retenido, primero, y detenido poco después por parte de agentes de la Policía Nacional.
Un vaso
Según las primeras informaciones que han trascendido, el hombre de 47 años lanzó un vaso al joven por circunstancias que todavía se desconocen. A partir de ese momento, entre ambos hombres de origen británico se produce una pelea en el exterior de uno de los establecimientos de ocio nocturno de Verónicas.
En ese momento, en el lugar había numerosas personas que presenciaron la reyerta y se activa a personal de seguridad privada, así como a agentes de la Policía Nacional.
Golpes mortales
El joven de 23 años propinó un puñetazo, que provocó que el varón de más edad cayera al suelo y quedara inconsciente. Y, a continuación, el ahora detenido presuntamente le dio una patada a la víctima en la cabeza, que pudo tener consecuencias fatales.
Desde ese instante, el presunto agresor fue retenido por las personas que se hallaban en el lugar y, segundos después, detenido de manera formal por agentes de la Policía Nacional.
Cierre de locales
El grave suceso motivó que las fuerzas de seguridad obligaran al cierre de todos los establecimientos de ocio nocturno de los centros comerciales Verónicas, para facilitar el trabajo de los agentes y de los equipos de seguridad y emergencias.
Hasta las inmediaciones del local Oasis acudieron agentes de la Policía Científica y Policía Judicial de la Comisaría del Sur de Tenerife de la Policía Nacional, así como la comitiva judicial. El dispositivo finalizó a las 6:30 horas de la madrugada.
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